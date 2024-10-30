В ишимской больнице ввели масочный режим запретили посещение больных

12:29 30 октября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В отделениях стационара Областной больницы №4 для предотвращения распространения респираторно-вирусных инфекций ввели ограничения, в том числе запрет на посещение пациентов.

"Посещение пациентов, находящихся на лечении в больнице, запрещено. Исключение составляют только те пациенты, которые требуют особого внимания со стороны родственников, а также тяжело больные. Временно приостановлены партнерские роды в Перинатальном центре. Для медицинских работников установлен строгий масочный режим", - пишет "Ишимская правда".

Всем посетителям медучреждения также рекомендовано использовать защитные маски, чтобы снизить вероятность заражения вирусными инфекциями.

Теги: больницы , Ишим , ОРВИ
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2024