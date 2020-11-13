Транспортные карты тюменских пенсионеров заблокируют на период обязательной самоизоляции

Льготные транспортные карты тюменцев старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, будут заблокированы с 16 ноября, сообщил региональный ОперШтаб. Во время режима обязательной самоизоляции они не смогут пользоваться льготами для поездок в общественном транспорте.

Среди людей в возрасте старше 65 лет с 1 по 12 ноября заболеваемость коронавирусом выросла на 64% по сравнению с аналогичным периодом октября, сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, объясняя необходимость введения данной меры.

Губернатор Александр Моор отметил, что блокировка карт - мера вынужденная, так как "без ограничения транспортных карт механизм самоизоляции не работает".