На маршруты Тюмени закупят еще 37 больших автобусов

Транспортную сеть Тюмени составляют 680 километров дорог. Ежедневно для обслуживания 132 городских маршрутов на линию выходит более 900 единиц подвижного состава.

В 2024-м опорное транспортное предприятие города – АО "ТПАТП № 1" приобрело 225 новых автобусов. На сегодняшний день они все задействованы на маршрутах. Частные перевозчики также ведут работу по обновлению подвижного состава", - сообщил замдиректора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Илья Авладеев.

В этом году транспортные предприятия планируют закупить 37 единиц автобусов большого касса вместимости, которые выйдут на наиболее загруженные и востребованные маршруты, такие как №№ 62 и 73.