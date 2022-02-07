В тюменских моногоспиталях свободными остаются 10,8% коек

В Тюменских моногоспиталях развернуто 2040 коек, 10,8% из них свободны, сообщает региональный Оперштаб по недопущению завоза и распространения коронавируса.

За минувшие сутки в регионе выявлено 2 506 новых случаев заболевания (с начала пандемии 117 562), в том числе 410 среди детей, выздоровели 366 человек (за весь период 88 005), по меднаблюдением 159 349 человек.

В целом за неделю с 31 января по 6 февраля в регионе выявлено 15 965 больных коронавирусом, госпитализированы 1195, выздоровели 2956 человек, неделей ранее зафиксировано 5137 новых случаев коронавируса, в стационары были помещены 848, выздоровели 857 человек.