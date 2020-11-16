В Тюменской области шесть действующих очагов заражения коронавирусом

По состоянию на 16 ноября, на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области шесть очагов групповой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в шести организациях, с общим числом пострадавших 131 человек, с общим количеством контактных 580 человек.

На прошлой неделе зарегистрировано два новых очага: в Областной клинической психиатрической больнице" и компании "Фармасинтез-Тюмень". Помимо них на контроле остаются четыре действующих: в ТДСК, Ялуторовском психоневрологическом интернате , "Промстрое" и Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

В детских образовательных учреждениях региона случаи групповой заболеваемости COVID-19 не выявлены.