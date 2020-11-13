Тюменские кафе, рестораны и бары не будут обслуживать посетителей в ночное время

С 16 ноября заведениям общественного питания в Тюменской области запрещено обслуживать посетителей в залах после 23:00. В ночные часы общепит может продолжать работу в формате "на вынос" или с доставкой на дом.

Решение об очередном ограничении принято на заседании регионального Оперативного штаба по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора в целях профилактики распространения коронавируса.

Ранее сообщалось о проверках, которые показали, что в ночные часы в заведениях общепита посетители слабо соблюдают социальную дистанцию и другие меры противоэпидемической безопасности.

Запрет не распространяется на предприятия общепита в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, уточнили в Оперштабе.