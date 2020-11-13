Тюменские кафе, рестораны и бары не будут обслуживать посетителей в ночное время

16:15 13 ноября 2020
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Продолжение: В Тюменской области из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения

С 16 ноября заведениям общественного питания в Тюменской области запрещено обслуживать посетителей в залах после 23:00. В ночные часы общепит может продолжать работу в формате "на вынос" или с доставкой на дом.

Решение об очередном ограничении принято на заседании регионального Оперативного штаба  по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора в целях профилактики распространения коронавируса.

Ранее сообщалось о проверках, которые показали, что в ночные часы в заведениях общепита посетители слабо соблюдают социальную дистанцию и другие меры противоэпидемической безопасности.

Запрет не распространяется на предприятия общепита в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, уточнили в Оперштабе.

Теги: бары , кафе , коронавирус , рестораны , Роспотребнадзор
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