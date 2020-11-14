В Тюменской области 168 новых больных коронавирусом и снова 4 смерти

За минувшие сутки в Тюменской области выявлено 168 случаев коронавируса, всего с начала пандемии - 15 580. Выздоровели 165 человек, с начала года 10 140.

На ИВЛ находятся 15 пациентов. 2173 человека остается под медицинским наблюдением, 2 410 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 107 пациентов с коронавирусом, о четырех из них стало известно за минувшие сутки. Несмотря на усилия врачей, скончались мужчины 51, 53 и 49 лет, женщина 60 лет.

В целом по России за сутки выявлено 22 702 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксирован 391 летальный исход, полностью выздоровели 18 626 человек. Всего на сегодня в России выявлено 1 903 253 случая коронавируса, зафиксировано 32 834 летальных исхода, выздоровели 1 425 529 человек.