В Тюменской области из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения

В Тюменской области с 16 ноября 2020 по 15 января 2021 года вводятся дополнительные ограничения, направленные на стабилизацию эпидобстановки по коронавирусу и другим респираторным инфекциям.

Люди старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать самоизоляцию. Работодатели должны перевести таких сотрудников на дистанционный формат работы или предоставить на это время оплачиваемый отпуск (больничный). Ограничение может не распространяться на сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также на работников здравоохранения.

Дети и подростки, не достигшие 18 лет, торговые и торгово-развлекательные центры могут посещать только в сопровождении родителей ли иных законных представителей. Владельцам данных заведений рекомендовано доступ посетителей к интернету через Wi-Fi.

Заведениям общественного питания запрещено обслуживать посетителей в залах с 23:00 до 6:00. В ночные часы они смогут работать в формате "на вынос" или с доставкой заказов на дом. Запрет не распространяется на кафе и рестораны в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на предприятия придорожного сервиса, сообщает ОперШтаб.