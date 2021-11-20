Кардиомонитор и инфузионные насосы получила нижнетавдинская больница

Врачи Областной больницы №15 в Нижней Тавды при лечении пациентов смогут использовать новые кардиомонитор и два шприцевых инфузионных насоса. Оборудование закуплено в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

Инфузоматы используются в терапии, они позволяют длительное время дозированно вводить пациентам назначенные доктором лекарственные препараты. При этом без прямого задействования медперсонала, днем и ночью. Такой насос в некоторых случаях просто незаменим – медсестре трудно вводить пациенту, например, 0,1 мл лекарства каждую минуту. А есть заболевания, при которых нужна именно такая схема введения. Подобной техники в Нижнетавдинской больнице раньше не было.

Кардиомонитор установили в родильном зале хирургической службы, благодаря этому в отделении повысится качество круглосуточного наблюдения за сердечной деятельностью пациентов.