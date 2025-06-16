Свыше 10 тысяч медработников получают специальные соцвыплаты

Отделение Социального фонда России по Тюменской области с начала года назначило специальную социальную выплату для 10 956 медицинских работников региона. Данная мера поддержки предназначена для медработников первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

Размер ежемесячной выплаты зависит от категории специалиста, вида медицинской организации, в которой он работает, а также численности населенного пункта, в котором она находится.

В населенных пунктах, где численность населения не превышает 50 тысяч человек, максимальный размер выплат составляет 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч рублей для среднего медицинского персонала. Для врачей, работающих в населенных пунктах с населением от 50 до 100 тысяч человек, размер выплаты составляет 29 тысяч рублей, а для среднего персонала – 13 тысяч рублей. В населенных пунктах с числом проживающих свыше 100 тысяч человек выплаты составляют 18,5 и 8 тысяч рублей соответственно.

Для получения выплат медикам не требуется лично обращаться в Отделение СФР по Тюменской области и подавать заявления. Средства перечисляются на основании данных из медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных выплат, и передают эту информацию в региональное Отделение Социального фонда. Уведомление о начислении специальной социальной выплаты поступает медицинскому работнику в личный кабинет на портале госуслуг.

Данная выплата не включается в расчет среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам, поскольку относится к категории "социальных".