Тюменская область развивает медтуризм

Ежегодно в Тюменской области лечатся около 40 тысяч иностранцев, многие из них приезжают специально, чтобы получить квалифицированную высокотехнологичную медицинскую помощь у конкретных специалистов, сообщила директор регионального депздрава Наталья Логинова на сессии сессии "Медицина без границ: новые возможности для медицинского туризма" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Концепция развития медицинского туризма в регионе была разработана в 2015 году. Но основное ее развитие началось с реализации национального проекта "Здравоохранение". Была укреплена материально-техническая база тюменского здравоохранения и создан медицинский кластер, который объединяет медучреждения высокого уровня: областная клиническая больница №1; многопрофильная клиника; Федеральный центр нейрохирургии; клиника "Мать и дитя"; Радиологический центр.

"Сегодня у нас 9 учреждений, которые на системной основе оказывают услуги иностранным гражданам. Треть медицинских туристов — это жители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Последние два года к нам приезжают и Китай, и Индия. В регионе оказываются все высокотехнологичные услуги, которые востребованы как для российского потребителя, так и для иностранного гражданина", - отметила Наталья Логинова.