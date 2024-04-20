Сельские больницы оснащают современным оборудованием

Новый флюорографический комплекс поступил в 2024 году в Викуловскую районную больницу (филиал тюменской ОБ №4). Флюорография - важный метод для обнаружения заболеваний легких, таких как туберкулез, злокачественные опухоли и другие патологии. Благодаря новому оборудованию, врачи получают возможность проводить более точные и информативные обследования на ранних стадиях заболеваний.

"Основные преимущества нового флюорографического оборудования - высокая скорость сканирования, качество изображения и минимальная доза радиации. Это значительно повышает эффективность процесса диагностики и делает его более комфортным для пациентов", - отмечает врач-рентгенолог Викуловской районной больницы Сергей Черепанов.

С момента запуска установки было проведено 2695 исследований. У 34 человек, преимущественно мужчин в возрасте 50-70 лет, выявлена хроническая обструктивная болезнь легких. Доброкачественные фиброзно-склеротические изменения обнаружены у 56 человек. У 54-летней женщины выявлена злокачественная опухоль левого легкого. После проведения исследования на компьютерном томографе патология подтвердилась.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.