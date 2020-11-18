Работающие тюменцы 65+ могут уйти на больничный

В Тюменской области работающие граждане 65 лет и старше, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 16 ноября по 15 января. Больничный лист будет оформлен дистанционно.

Сроки самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше определены пятью периодами, будет оформлено пять электронных больничных: с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года, с 14 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, с 11 января 2021 года по 15 января 2021 года. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования. На основании этих же сведений Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.

Работники на период действия электронного больничного должны соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания.