Тюменский драмтеатр до 6 декабря ушел на карантин

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе, ТБДТ уходит в режим карантина с 17 ноября по 6 декабря включительно. Об этом пресс-служба театра сообщила на официальных страницах в соцсетях.

"Мы заботимся о своих сотрудниках и зрителях, и просим отнестись с пониманием к принятому решению. В связи с этим мы переносим спектакли", - поясняют принятое решение в обращении к зрителям.

Приобретенные ранее билеты действительны на новые даты. Подробнее о датах и условиях переноса спектаклей, обмену билетов можно узнать здесь или

у администраторов театра по телефонам 40-98-21, 40-98-23, 40-98-24.