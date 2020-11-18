Тюменский драмтеатр до 6 декабря ушел на карантин

09:16 18 ноября 2020
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Продолжение: Работающие тюменцы 65+ могут уйти на больничный

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе, ТБДТ уходит в режим карантина с 17 ноября по 6 декабря включительно. Об этом пресс-служба театра сообщила на официальных страницах в соцсетях.

"Мы заботимся о своих сотрудниках и зрителях, и просим отнестись с пониманием к принятому решению. В связи с этим мы переносим спектакли", - поясняют принятое решение в обращении к зрителям.

Приобретенные ранее билеты действительны на новые даты. Подробнее о датах и условиях переноса спектаклей, обмену билетов можно узнать здесь или 

у администраторов театра по телефонам 40-98-21, 40-98-23, 40-98-24.

Теги: карантин , коронавирус , спектакли , Тюменский драматический театр
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