В Тюменской области скончались трое пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них в Тюменской области — 168 новых случаев заболевания. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 409 случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки скончались трое жителей Тюменской области с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерло 117 пациентов.

Причиной смерти 57-летнего мужчины стали острый респираторный дистресс-синдром на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и легочно-сердечная недостаточность. Женщина 66 лет скончалась от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. 66-летний мужчина умер от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

Также за сутки в регионе выздоровели 206 человек, за весь период — 11 040 человек. К ИВЛ подключены 19 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 1 988 человек, на перевахтовке 2 410 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 015 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 850 летальных исходов, выздоровели 1 526 656 человек.