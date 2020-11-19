Тюмень станет экспериментальной площадкой по исследованию новой вакцины от коронавируса

Об этом сообщила 18 ноября заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на совещании по ситуации с коронавирусом, которое провел президент Владимир Путин.

Голикова рассказала, что в стране начата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины "Вектора". "Уже получено разрешение на три площадки, это Москва и Московская область. Завтра будут вовлечены площадки Тюмени, Калининграда и Татарстана", - отметила она.

Количество участников пострегистрационного клинического исследования – 3 тысячи человек, включая часть плацебо. И также "Вектор", не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения её в гражданский оборот. Ожидается, что небольшие объёмы поступят до 10 декабря, для того чтобы прививать население Российской Федерации.

Также Голикова сообщила, что с момента государственной регистрации первой противокоронавирусной вакцины "Спутник V" в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз вакцины, в ближайшей перспективе эти объемы будут увеличены. "Графики, которые сейчас предоставляют производственные площадки, говорят нам о том, что в ноябре планируется выпустить в гражданский оборот 653 тысячи вакцин, в декабре – 2,2 миллиона", - сказала вице-премьер.

Как сообщил Роспотребнадзор, пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Все добровольцы чувствовали себя хорошо.Одним из преимуществ данной вакцины является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов, поскольку вакцина содержит консервативные эпитопы SARS-CoV-2. Больше информации о вакцине здесь.