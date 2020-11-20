Учащиеся городских школ Тюменской области остаются на дистанционке по 6 декабря

14:25 20 ноября 2020
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Учащиеся 6-11 классов в школах Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска остаются на дистанционном обучении по 6 декабря включительно. Решение об этом принято 20 ноября Оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции.

Образовательные учреждения остальных муниципалитетов региона с 23 ноября приступают к работе в обычном формате, поскольку в сельской местности заболеваемость респираторнимы инфекциями гораздо ниже.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, переход к дистанционному обучению позволил существенно сократить число заболеваний среди учителей и учеников, тем самым доказал свою эффективность. Также была существенно снижена нагрузка на поликлиники.

Теги: Заводоуковск , Ишим , карантин , коронавирус , образование , Тобольск , Тюменский район , школы , Ялуторовск
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