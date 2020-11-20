Тюменцы провели концерт под окнами ковидного госпиталя

35-минутный концерт для медперсонала моногоспиталя‎ на улице Новой в Тюмени устроили Юлия Сурхаева, Максим и Альбина Пазинич. Между кавер-версиями и авторскими песнями коллективу отделения озвучили благодарности от жителей города с сайта спасибодоктортмн.рф

Специально для медработников Юлия исполнила каверы на песни "Миллион голосов" Полины Гагариной и "Мир вашему дому" Зары. Максим спел авторскую песню "Муравей". Альбина поддержала докторов композицией "Снилось мне".

"Я увидела, что в Тюмени запустили сайт в поддержку врачей. Зашла на платформу спасибодоктортмн.рф, почитала отзывы и захотела творчески поблагодарить медиков. Мне кажется, что сейчас особенно важно быть добрыми и человечными. Тем более, так просто эмоционально поддержать тех, кто находится на передовой и спасает наши жизни", — рассказала Юлия Сурхаева.

Медработники наблюдали концерт из окон и балконов моногоспиталя. В числе зрителей оказались пациенты стационара.

Проект "Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19" запустили представители тюменского отделения ОНФ и Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". На сайте спасибодоктортмн.рф опубликовано более 700 благодарностей врачам и коллективам поликлиник от тюменцев.