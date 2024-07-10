Максим Афанасьев предложил тюменцам деятельно поучаствовать в праздновании Дня города

В этом году Тюмень 438-й годовщину своего основания, у активных горожан еще есть возможность предложить организаторам идеи празднования или стать волонтерами, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Праздник – это не только концертные площадки, это и возможность узнать лучше историю Тюмени, отдать дань памяти нашим славным землякам. Самая главная наша цель – сказать спасибо трудолюбивым тюменцам, которые работают в городе и каждый день вносят свой вклад в развитие областного центра. У активных горожан еще есть время, чтобы стать частью общего торжества: если у вас есть интересная идея, свяжитесь с организатором площадки и обсудите вопрос личного участия или становитесь волонтером праздника", - отметил глава муниципалитета.

С программой торжеств можно ознакомиться на сайте тюмень438.рф. Площадок много, и они будут интересны людям самых разных возрастов, уверены в администрации города.