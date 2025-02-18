Тюменцы заявили на инициативное бюджетирование 61 проект

На конкурс инициативных проектов в администрацию города поступил 61 инициативный проект - на 19 больше, чем в прошлом году (в 2024 году было подано 42 проекта).

Об итогах первого этапа конкурса сообщили в администрации города. Далее проекты пройдут на экспертизу в профильных органах администрации города, прошедшие экспертизу вынесут на голосование - оно стартует на следующей неделе на портале "Я решаю!"