Тюменцы заявили на инициативное бюджетирование 61 проект

09:40 18 февраля 2025
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На конкурс инициативных проектов в администрацию города поступил 61 инициативный проект - на 19 больше, чем в прошлом году (в 2024 году было подано 42 проекта). 

Об итогах первого этапа конкурса сообщили в администрации города. Далее проекты пройдут на экспертизу в профильных органах администрации города, прошедшие экспертизу вынесут на голосование - оно стартует на следующей неделе на портале "Я решаю!"

Теги: администрация Тюмени , инициативы , проекты
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