Ольга Швецова предложила Медведеву организовать шефство над первичками ЕР в новых регионах России

12:30 17 октября 2024
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Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома партии "Единя Россия" Ольга Швецова на встрече председателя партии Дмитрия Медведева с руководителями региональных исполкомов со всей страны предложила организовать шефство над первичками в новых регионах РФ.

Инициатива Швецовой направлена на повышение эффективности партийной работы в новых регионах страны, пояснил в пресс-службе Тюменского реготделения.

"Побывав в Краснодоне и пообщавшись с депутатами от "Единой России" и первичными отделениями, поняла, что партийцам в новых регионах нужна помощь сильных региональных отделений "Единой России". У нас есть наработки в реализации социальных проектов, мы можем приглашать коллег на стажировки и обмениваться опытом, - поделилась Ольга Швецова. - Уже после первой поездки в Краснодон, которая была два года назад, я поняла, что хочу помогать этому прекрасному краю и его людям не только по долгу службы, а потому что мое сердце осталось там".

Предложения, внесенные в ходе встречи, касались также работы первичных и местных отделений; разработки системы наставничества для бойцов спецоперации с целью наработки политического и законотворческого опыта; организации регулярных стажировок, обмена опытом между ведущими реготделениями; цифровизации избирательных процессов.

Теги: ДНР , Единая Россия , инициативы , ЛНР , Швецова
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