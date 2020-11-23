В Тюменской области с начала пандемии коронавирус выявлен у 17 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса, зафиксирован 361 летальный исход, полностью выздоровели 16 002 человека. В Тюменской области за сутки подтвердились 173 случая, выздоровели 158 человек.

С начала пандемии на территории региона зарегистрировано 17 096 пациентов с коронавирусом, 11 851 из них выздоровели. Для 125 пациентов коронавирус официально признан причиной смерти, о 8 из них регоинальный Оперштаб сообщил в выходные дни: 21 ноября - мужчины 40, 52, 53 и 58 лет, женщина 57 лет; 22 ноября - мужчины 40 и 68 лет и 54-летняя женщина. За минувшие сутки, по данным Федерального Оперштаба, новых летальных исходов не зарегистрировано.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 114 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 540 летальных исходов, выздоровели 1 611 445 человек.