В Тюменской области не выявлено новых очагов групповой заболеваемости covid-19

10:55 01 декабря 2020
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По состоянию на 30 ноября на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области остаются 6 ранее выявленных очагов групповой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в шести организациях, сообщается на сайте ведомства.

Очаги были выявлены в Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов, пансионате для ветеранов войны и труда, Ялуторовском психоневрологическом интернате, Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Областной клинической психиатрической больнице и в ООО "Фармсинтез-Тюмень". На прошлой неделе снят с контроля очаг в АО "Промстрой". В целом в этих организациях заразились коронавирусом 139 человек, 467 человек признаны контактными. 

В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости covid-19.

Теги: карантин , коронавирус
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