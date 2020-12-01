В Тюменской области не выявлено новых очагов групповой заболеваемости covid-19

По состоянию на 30 ноября на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области остаются 6 ранее выявленных очагов групповой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в шести организациях, сообщается на сайте ведомства.

Очаги были выявлены в Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов, пансионате для ветеранов войны и труда, Ялуторовском психоневрологическом интернате, Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Областной клинической психиатрической больнице и в ООО "Фармсинтез-Тюмень". На прошлой неделе снят с контроля очаг в АО "Промстрой". В целом в этих организациях заразились коронавирусом 139 человек, 467 человек признаны контактными.

В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости covid-19.