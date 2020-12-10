10 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса получили тюменские больницы

10 декабря несколько медучреждений Тюменской области начали применять экспресс-тесты для выявления вируса COVID-19. Всего при будет использоваться для маршрутизации пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

Тесты для экспресс-диагностики уже получили крупные стационары. Продолжается их выдача в родильные дома и другие медицинские организации, оказывающие экстренную медицинскую помощь. Больше всего тестов получат ОКБ №2, ОКБ №1, областные больницы №3 в Тобольске и №4 в Ишиме – это обусловлено высокой обращаемостью пациентов в приёмные отделения стационаров этих медицинских учреждений, сообщает ОперШтаб.

Тест позволяет получить результат в течение 15-20 минут по мазку из носоглотки. Чувствительность теста, по заявлению производителя, составляет более 90 процентов. При этом не требуется специально оборудованных лабораторий и привлечения дополнительного медицинского персонала.

Медработники приёмных отделений уже проходят обучение по пользованию тест-системами.