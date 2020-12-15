Медики рассказали, в каких случаях применяются экспресс-тесты на COVID-19

Фото предоставлено департаментом здравоохранения Тюменской области

В Областной клинической больнице № 2 Тюмени рассказали об использовании экспресс-тестов на коронавирус.

Напомним, 10 декабря ряд стационаров Тюменской области начали применять экспресс-тесты для выявления вируса COVID-19. Тест позволяет получить результат в течение 15-20 минут по мазку из носоглотки.

"В ОКБ № 2 из 250 проведенных исследований в пяти случаях результат оказался положительным. Эти пациенты оставались в изолированных боксах до получения результата дополнительного исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. После этого пациентов переводили в моноинфекционные госпитали", — рассказали в пресс-службе медучреждения.

Специалисты отмечают, что новые экспресс-тесты применяются, когда анализ на коронавирус нужен немедленно - например, при госпитализации по экстренным показаниям.

"С появлением экспресс-тестов процесс маршрутизации экстренных пациентов значительно ускорился при соблюдении всех правил эпидбезопасности. При получении отрицательного результата через экспресс-тест они сразу переводятся в профильное отделение, где продолжают получать необходимую медицинскую помощь", — рассказала руководитель терапевтической службы Областной клинической больницы №2 Наталья Оконечникова.