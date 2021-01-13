С начала января в Тюменской области выявлен 2781 контактный с больными COVID-19

Все контактировавшие с коронавирусными больными проинформированы о соблюдении изоляции в течение 14 дней, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

В рамках противоэпидемических мероприятий направлено 971 предписание (580 в адрес медицинских организаций, 391- на предприятия и в организации), 469 постановлений об отстранении от работы.

На горячие линии Управления от жителей региона поступило 293 звонка, в том числе 52 по вопросам тестирования на COVID-19.

В новогодние праздники усилен контроль за соблюдением мероприятий по профилактике COVID-19 на предприятиях и в организациях, в том числе в отношении предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающих услуги общественного питания. С 1 по 11 января обследовано 46 объектов, на 6-ти выявлены нарушения (13%). В Тюмени обследовано 32 предприятия торговли, общественного питания, оказания услуг, в 4-х выявлены нарушения (отсутствие антисептиков, дезинфицирующих средств, инструкций по их применению, не проведение термометрии работников и др.).