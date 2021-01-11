Более полутора тысяч жителей Тюменской области заболели коронавирусом в январе

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

1564 случая коронавируса выявлено в регионе с 1 по 10 января, 154 из них - за минувшие сутки, всего с начала пандемии - 25 087 случаев. Выздоровели за первую декаду января 1 410 человек, за весь период - 23 557. Умерли с начала прошлого года 214 коронавирусных больных, у 10 из них причина смерти установлена в минувшие дни.

За прошлые сутки диагноз подтвердился у 8 детей, с начала января в целом - у 96. ПО данным Оперштаба, сегодня на ИВЛ находятся 7 пациентов из общего числа заболевших, 9 294 человека остаются под медицинским наблюдением, 679 человек - на перевахтовке.