Более полутора тысяч жителей Тюменской области заболели коронавирусом в январе

14:24 11 января 2021
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Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

1564 случая коронавируса выявлено в регионе с 1 по 10 января, 154 из них - за минувшие сутки, всего с начала пандемии - 25 087 случаев. Выздоровели за первую декаду января 1 410 человек, за весь период - 23 557. Умерли с начала прошлого года 214 коронавирусных больных, у 10 из них причина смерти установлена в минувшие дни. 

За прошлые сутки диагноз подтвердился у 8 детей, с начала января в целом - у 96. ПО данным Оперштаба, сегодня на ИВЛ находятся 7 пациентов из общего числа заболевших, 9 294 человека остаются под медицинским наблюдением, 679 человек - на перевахтовке.

Теги: коронавирус
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