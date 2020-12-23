В Тюменской области 166 новых случаев коронавируса

Фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области

За сутки в Тюменской области у 166 человек подтвердился COVID-19. Всего в России за последние сутки выявлено 27 250 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Также за сутки в Тюменской области умерли четверо пациентов с коронавирусом: мужчины 37, 60, 61, 66 лет. За весь период пандемии в регионе скончались 190 пациентов с коронавирусом.

159 человек выздоровели, за весь период от коронавирусной инфекции вылечились 20 703 человека. 15 пациентов остаются на ИВЛ, 7 548 человек под медицинским наблюдением. Всего с начала пандемии в Тюменской области заболели 22 084 человека.

На сегодняшний день в России выявлено 2 933 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 52 461 летальный исход, выздоровело 2 343 967 человек.