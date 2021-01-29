21 600 доз вакцины от коронавируса поступило в Тюменскую область

Фото - рпесс-служба областного депздрава

Очередная партия вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) поставлена в Тюменскую область. Сегодня она будет распределена по поликлиникам – работают 35 пунктов вакцинации в государственных медорганизациях Тюменской области. На сегодня привито 9 807 человек, в листе ожидания - 10 041 человек, сообщает Оперштаб.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет на портале Госуслуг, по единому номеру горячей линии 122, а также в своей медорганизации. Если портал Госуслуг выдает ошибку, это значит, что ближайшая запись в медорганизации уже заполнена – вы можете воспользоваться двумя другими способами записи.

✏️Если вы уже были ранее записаны, но вакцинацию отложили до поставки вакцины – с вами свяжутся специалисты медорганизации, чтобы перезаписать.

✏️Если вы были внесены в лист ожидания – с вами свяжется медорганизация, чтобы записать на определенный день.

✏️Если вы сейчас захотели вакцинироваться – вы можете воспользоваться любым удобным для вас способом записи.