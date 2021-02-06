Тюменским детям разрешили ходить в ТРЦ без родителей

В Тюменской области отменили часть ограничительных мер, введенных для снижения рисков распространения COVID-19. В частности, разрешен допуск в торгово-развлекательные центры лиц младше 18 лет без сопровождения взрослых.

Предприятия общепита, бани, сауны, СПА-центры теперь могут принимать посетителей после 23:00.

Разрешено проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50% от общего количества мест для зрителей.

При этом сохраняются ограничения в виде запрета на деятельность танцплощадок и дискотек в период с 23 до 6 часов, в том числе в заведениях общественного питания, на работу ночных клубов, на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, и при выездном обслуживании.

В силе по-прежнему масочный режим, соблюдение социальной дистанции, сообщает Оперштаб.