Более 1,7 млн тестов на COVID-19 проведено в лабораториях Тюменской области

14:44 02 марта 2021
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Регион постоянно входит в топ-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований. Всего на территории области с начала пандемии проведено 1 735 877 тестов на COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзора. 

Исследования проводятся на базе 20 государственных и частных лабораторий. Очередность в лабораториях отсутствует. Исследования материала выполняются в срок 48 часов от момента поступления в лабораторию.

Также в регионе работает горячая линия по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов. Задать вопросы можно по телефону 8-904-492-92-30 ежедневно с 8.00 до 20.00.

Теги: исследования , коронавирус , Роспотребнадзор
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