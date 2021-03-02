Более 1,7 млн тестов на COVID-19 проведено в лабораториях Тюменской области

Регион постоянно входит в топ-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований. Всего на территории области с начала пандемии проведено 1 735 877 тестов на COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзора.

Исследования проводятся на базе 20 государственных и частных лабораторий. Очередность в лабораториях отсутствует. Исследования материала выполняются в срок 48 часов от момента поступления в лабораторию.

Также в регионе работает горячая линия по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов. Задать вопросы можно по телефону 8-904-492-92-30 ежедневно с 8.00 до 20.00.