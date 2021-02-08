Почти 29 тысяч тестов на COVID-19 провели тюменские лаборатории в первую неделю февраля

На сегодня в регионе проведено 1 661 927 тестирований на новую коронавирусную инфекцию. Охват тестированием на 100 тысяч населения за последние 7 дней составил 268, сообщает областное Управление Роспотребнадзора.

Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работает 19 лабораторий. Сейчас они проводят порядка 5 тысяч исследований в сутки. Все контингенты, подлежащие обследованию на новую коронавирусную инфекцию, обследуются в полном объеме.

Очередность в лабораториях отсутствует. Исследования материала выполняются в срок 48 часов от момента поступления в лабораторию, отмечают в Роспотребнадзоре.

Вопросы по тестированию на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов можно задать по телефону 8-904-492-92-30 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Всего за первую неделю февраля коронавирус подтвердился у 932 жителей региона, в аналогичный период января - у 1096.