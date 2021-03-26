В Тюменской области режим коронавирусных ограничений продлен до 25 апреля

15:54 26 марта 2021
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Все ограничительные меры, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлены до 25 апреля. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

Пока у нас нет оснований для снятия каких-то ограничений. Третья волна пандемии поднимается по всему миру. Важно закрепить достигнутую в регионе динамику снижения заболеваемости. Разумнее будет еще немного потерпеть, чем снять ограничения раньше времени и получить всплеск заболеваемости.

По-прежнему обязательны для всех масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей, социальное дистанцирование. Людям старше 65 лет нужно соблюдать режим самоизоляции. 

Теги: Александр Моор , коронавирус , правительство Тюменской области
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