В Тюменскую область поступила новая партия вакцины "Спутник V"

Еще 2500 доз вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) получили медицинские организации Тюменской области. С начала массовой вакцинации регион получил 55 142 дозы вакцины.
"Спутником V" привито 52 270 жителей области. Полный курс вакцинации в два этапа прошли 39 790 человек. В листе ожидания находятся 24 941, записаны на вакцинацию 6 698 человек.
Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику, напоминает ОперШтаб.
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