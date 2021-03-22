В Тюменскую область поступила новая партия вакцины "Спутник V"

13:32 22 марта 2021
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Фото из архива депздрава ТО

Еще 2500 доз вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) получили медицинские организации Тюменской области. С начала массовой вакцинации регион получил 55 142 дозы вакцины.

"Спутником V" привито 52 270 жителей области. Полный курс вакцинации в два этапа прошли 39 790 человек. В листе ожидания находятся 24 941, записаны на вакцинацию 6 698 человек.

Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику, напоминает ОперШтаб.

Теги: вакцинация , здравоохранение , коронавирус
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