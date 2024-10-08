В Тюменской области 470 тысяч человек получили вакцину от гриппа

470 тысяч человек из 1,616 млн проживающих в Тюменской области вакцинировались от гриппа, прививочная кампания продолжается, поставить вакцину можно в медицинских организациях по месту жительства.

В Тюменской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю (с 30 сентября по 6 октября) отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 10,3% и новой коронавирусной инфекцией на 16,5%, сообщает информационный центр правительства региона.

Жителя региона напоминают, что для профилактики ОРВИ и гриппа необходимо соблюдать меры профилактики: обрабатывать руки антисептиками; не касаться руками лица и слизистых глаз, носа и рта; использовать маски в общественных местах.

В Тюменской области продолжает работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19 находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, подчеркивают в информационном центре правительства.