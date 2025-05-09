Тюменцам рассказали, кого могут вакцинировать от клещевого энцефалита бесплатно

24 марта 2025 года началась прививочная кампания против клещевого энцефалита. В регион поступили вакцины "Энцевир" и "Энцевир Нео", закупленные за счет областного бюджета. О том, кому ставят прививки бесплатно, изданию "Тюменская область сегодня" рассказали в инфоцентре правительства региона.
Право на бесплатную вакцинацию имеют следующие категории граждан:
1. Дети из закрытых коллективов;
2. Дети, выезжающие в загородные оздоровительные учреждения в эндемичных зонах;
3. Работники, чья деятельность связана с пребыванием в природных очагах:
• Сельскохозяйственные работники;
• Строители;
• Работники гидромелиоративных объектов;
• Специалисты по выемке и перемещению грунта;
• Работники лесной отрасли;
• Геологи и изыскатели;
• Экспедиционные работники;
• Специалисты по дератизации и дезинсекции;
• Работники по благоустройству зон отдыха;
• Специалисты, работающие с живыми культурами возбудителя.
В первую очередь прививки делают детям и не менее 95% взрослого населения из группы риска.
Остальные жители региона могут пройти вакцинацию за свой счет или за счет работодателя. Информация о возможностях вакцинации, в том числе за счет собственных средств, размещается на информационных стендах медицинских организаций, интернет-порталах и сайтах, - сообщает Тюменская область сегодня.
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