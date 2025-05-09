Тюменцам рассказали, кого могут вакцинировать от клещевого энцефалита бесплатно

24 марта 2025 года началась прививочная кампания против клещевого энцефалита. В регион поступили вакцины "Энцевир" и "Энцевир Нео", закупленные за счет областного бюджета. О том, кому ставят прививки бесплатно, изданию "Тюменская область сегодня" рассказали в инфоцентре правительства региона.

Право на бесплатную вакцинацию имеют следующие категории граждан:

1. Дети из закрытых коллективов;

2. Дети, выезжающие в загородные оздоровительные учреждения в эндемичных зонах;

3. Работники, чья деятельность связана с пребыванием в природных очагах:

• Сельскохозяйственные работники;

• Строители;

• Работники гидромелиоративных объектов;

• Специалисты по выемке и перемещению грунта;

• Работники лесной отрасли;

• Геологи и изыскатели;

• Экспедиционные работники;

• Специалисты по дератизации и дезинсекции;

• Работники по благоустройству зон отдыха;

• Специалисты, работающие с живыми культурами возбудителя.

В первую очередь прививки делают детям и не менее 95% взрослого населения из группы риска.

Остальные жители региона могут пройти вакцинацию за свой счет или за счет работодателя. Информация о возможностях вакцинации, в том числе за счет собственных средств, размещается на информационных стендах медицинских организаций, интернет-порталах и сайтах, - сообщает Тюменская область сегодня.