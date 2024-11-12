В Тюмени на 7,5% выросла заболеваемость ОРВИ

Увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 7,5% зафиксировано в Тюмени за минувшую неделю, сообщает управление Роспотребнадзора Тюменской области.

В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.

Для профилактики ОРВИ и гриппа рекомендуется повышать защитные силы организма: заниматься физической культурой, правильно питаться, своевременно и достаточно отдыхать, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания. Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны. Старайтесь избегать близких контактов с людьми с гриппоподобными симптомами. Регулярно проветривайте помещения, проводите влажную уборку. Избегайте как переохлаждений, так и перегревания. При заболевании гриппом и ОРВИ, оставайтесь дома, вызовите врача. Минимизируйте контакты с другими членами семьи, носите медицинскую маску, соблюдайте правила личной гигиены. Это необходимо, чтобы не заражать других и не распространять вирусную инфекцию.

Что касается профилактики гриппа, то самое эффективное здесь средство - вакцина. Более 913 тысяч человек прививки уже поставили, остальных ждут в медицинских организациях по месту жительства.