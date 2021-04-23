В Тюменской области ограничения по коронавирусу продлили до 23 мая

Ограничения, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлеваются до 23 мая. Такое решение принял региональный оперативный штаб, соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности".

"За последние несколько недель тенденции к дальнейшему снижению заболеваемости нет. Поэтому не вижу оснований для снятия ограничений. Впереди — период возвращения наших земляков из-за рубежа, в первую очередь — из Турции, где развивается очень агрессивный штамм COVID-19. Поэтому майские праздники нужно пережить в условиях ограничений. День Победы пройдет в том же формате, что и в 2020 году", — пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.