Тюменская область получила еще 6 тысяч доз "Спутника V"

В Тюменскую область в целом с начала массовой вакцинации поступило 96 767 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), в том числе более 24,5 тыс. доз на прошлой неделе, сегодняшняя партия - 6 тыс. доз.

Вакцинировано "Спутником V" 82 342 человека. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 51 013 жителей области.

Помимо этого, на прошлой неделе в регион передана первая партия вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". На сегодня ее выбрали и привились первым туром 438 человек.

Поставки препаратов для вакцинации позволили активизировать прививочную кампанию. Поликлиники городов и районов сейчас активно приглашают всех желающих в прививочные кабинеты.

Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.

Татьяна Тихонова