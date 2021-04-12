Где в Тюмени пройти реабилитацию после коронавируса?

Фото Анастасии Ергиной, пресс-служба ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр»

В тюменском Многопрофильном консультативно-диагностическом центре открылось отделение медицинской реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирус и другие заболевания. Его специалисты осуществляют комплексный подход к восстановлению физического и психологического здоровья пациентов, перенёсших заболевания дыхательной системы, в том числе новую коронавирусную инфекцию, имеющих хронические патологии - сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

В отделении работают физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, рефлексотерапевт. Пациенты, поступающие на реабилитацию, проходят первичный осмотр специалиста, по результатам которого для них разрабатывается индивидуальная комплексная программа. При отсутствии противопоказаний она может включать аппаратную физиотерапию, массаж, занятия лечебной физической культурой — дыхательную гимнастику, кардио-респираторные тренировки либо групповые занятия. При наличии показаний пациенты имеют возможность получить консультацию врача-кардиолога или врача-онколога ГАУЗ ТО "МКДЦ". Кроме того, в новом отделении работает медицинский психолог, оказывающий поддержку больным и помогающий им выявить и преодолеть проблемы психологического характера, нормализовать эмоциональное состояние. Полный курс медицинской реабилитации рассчитан на 7-10 дней.

"Целью работы мультидисциплинарной реабилитационной команды является улучшение качества жизни пациента, возвращение к прежней социальной активности, к профессиональной деятельности", — рассказывает завотделением, врач-физиотерапевт Эльвира Третьякова.

Отделение медицинской реабилитации оборудовано новыми аппаратами для физиотерапии (магнитотерапия, прессотерапия, светотолечение, электролечение, ингаляции) и тренажёрами, зал ЛФК оснащён балансировочными платформами, фитболами и другим инвентарём для лечебной гимнастики, соответствующим современным стандартам.

Пациенты могут пройти реабилитацию в новом отделении за счёт средств обязательного медицинского страхования по направлению терапевта, кардиолога, онколога или пульмонолога из поликлиники, а также по направлению специалистов Центра амбулаторной онкологической помощи и Кардиологического центра ГАУЗ ТО "МКДЦ".