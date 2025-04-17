Открыт прием заявок на Научную премию Сбера

Стартовал приём заявок на Научную премию Сбера. Лауреатами станут учёные, которые открывают новые перспективы развития науки и технологий в России.

Премия вручается в трёх основных номинациях: "Физический мир" — физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки; "Науки о жизни" — биология, медицина и сельскохозяйственные науки; "Цифровая вселенная" — математика (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатика (в том числе искусственный интеллект, AI, и машинное обучение).

Премия отмечает работающих в нашей стране учёных за совокупность выдающихся фундаментальных научных достижений за последние 10 лет и созданный задел будущих открытий. Приз персональный — 20 млн рублей каждому победителю.

Ещё три номинации предусмотрены для молодых учёных: "AI в науке. Физический мир"; "AI в науке. Науки о жизни"; "AI в науке. Цифровая вселенная". В этих номинациях на премию выдвигаются коллективы до трёх исследователей не старше 35 лет, которые за последние 5 лет совершили яркое научное достижение, полученное с применением AI. Каждый коллектив лауреатов получит 4,5 млн рублей и ещё 1 млн на облачные вычисления.

Сопредседатели комитета премии — Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

"Научная премия Сбера — не просто финансовая поддержка, а инвестиции в будущее российской науки и развитие технологий, которые преобразуют целые отрасли. Мы создали её, чтобы помогать учёным совершать открытия, которые меняют не только нашу страну, но и весь мир. Несомненно, ключевую роль в этом процессе сыграет искусственный интеллект, он будет мощным инструментом ускорения передовых исследований и прорывов. В этом году уже четвёртый сезон премии, и я убеждён, что именно сейчас, в эпоху стремительных технологический изменений, российским исследователям как никогда нужны ресурсы и признание. Пусть в отечественной науке зажгутся новые имена, а мы их поддержим", - отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

Сбер учредил Научную премию в 2021 году, в Год науки и технологий в России. Её лауреатами уже стали 12 учёных, которые получили 196,5 млн рублей призовых.