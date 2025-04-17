Участвовавшему в СВО тюменцу помогут получить выплату по ранению

Заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев по видеоконференцсвязи провел личный прием ветеранов и участников боевых действий и членов их семей, в числе 44 поступивших к нему обращений был вопрос и от жителя Тюмени, сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

"Раненому в ходе специальной военной операции жителю города Тюмени прокурорами по итогам личного приема будет оказано содействие в получении всех предусмотренных законом мер социальной поддержки", - указано в сообщении.

Как пояснили в прокуратуре Тюменской области, мужчина после двух ранений в декабре 2024 года вернулся в Тюмень, но получить региональную выплату по ранению не смог, так как нет местной прописки, а оформить он ее не может, потому что дом, который он строит, еще не введен в эксплуатацию. Прокуратура намерена через суд установить факт проживания мужчины в регионе и проконтролировать ход дела вплоть до выплаты заявителю положенной суммы.