В Тюменскую область поступила очередная партия "Спутника V"

9 525 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" получила Тюменская область. Общее число поступившей в регион вакцины с начала массовой вакцинации достигло 80 267 доз, сообщает ОперШтаб.
Вакцинировано "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") 61 238 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 49 221 житель области. В листе ожидания находятся 36 511, записаны на вакцинацию 8 615 человек.
Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику.
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