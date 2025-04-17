На Неделю моды в Тюмени соберутся 55 дизайнеров одежды

Шестая "Неделя моды. Сибирь" пройдет в КТЗ "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) с 25 – 27 апреля. Всего на подиуме свои работы покажут около 55 дизайнеров.

Своё участие подтвердили дизайнеры из Москвы, Екатеринбурга, Ижевска, Кемерово, Челябинска и, конечно же, из Тюмени. Также проявят себя их коллеги из таких городов, как Алапаевск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Иркутск, Пермь, Ревда, Ялуторовск, Верхняя Пышма, Омск, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Стрежевой, Еманжелинск, Тавда, Санкт-Петербург, Тобольск, Омутинское.

Вход на мероприятие - по предварительной регистрации.