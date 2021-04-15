Медики просят тюменцев записываться на прививку от коронавируса правильно

Тюменские медики убедительно просят жителей региона записываться только в одну поликлинику, желательно - по месту прикрепления, и только одним из возможных способов.

Напомним, записаться на вакцинацию от коронавируса можно тремя способами: на сайте Госуслуг, либо по тел. 122, либо в поликлинике по месту жительства. Желая быстрее поставить прививку, некоторые граждане используют не один, несколько способов записи, чем усложняют работу медиков.

Случаи когда один человек оформил две-три записи, поставил прививку и не отменил остальные, снижают доступность вакцинации для других. Как пояснили в областном депздраве, большая часть вакцины приходит во флаконе по 5 доз. Прием рассчитывается таким образом: при размораживании флакона формируются группы по пять человек, ожидающих своей очереди. Поэтому важно, чтобы на вакцинацию пришли все записанные.