Более тысячи ялуторовчан проставили прививку от коронавируса в майские праздники

16:40 12 мая 2021
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Фото предоставлено департаментом здравоохранения ТО

Ялуторовский район занял первое место по количеству вакцинированных за десять дней среди районов Тюменской области.

К вакцинации в выходные дни на подключили дополнительно  пять медсестер, семь студентов Ялуторовского медицинского колледжа, проходящих производственную практику, и фельдшеров ФАПов в деревнях и селах.

Прививочный кабинет поликлиники Областной больницы №23 работал все праздничные дни. Также желающие могли привиться в вакциномобиль возле торгового центра "Гулливер".

Как рассказала медсестра прививочного кабинета Татьяна Дмитриева, прививаться приглашали в социальных сетях и через местные средства массовой информации, сработало и "сарафанное радио". По словам медика,  желающих привиться против COVID-19 среди ялуторовчан по-прежнему много.

Всего с начала вакцинопрофилактической кампании в Ялуторовске и Ялуторовском районе привили против коронавируса больше шести тысяч жителей, сообщили в ОБ №23.

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