Около 300 тысяч доз вакцин от коронавируса получила Тюменская область с начала массовой вакцинации

16:01 10 июня 2021
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На сегодня общее число поступившей в регион вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - 263 947 доз, ЭпиВакКорона - 24 890, КовиВак - 780 доз. 86,6 % доз полученной вакцины уже реализовано, сообщает ОперШтаб. 

Поставки идут регулярно, так что желающие могут привиться в удобное для себя время, отмечают в депздраве. В поликлиниках прививают по записи, в мобильных пунктах - в порядке живой очереди. Чтобы поставить прививку, при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, медполис. График временных пунктов вакцинации Тюмени размещен на сайте takzdorovo-to.

Теги: вакцинация , коронавирус
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