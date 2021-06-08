В России за сутки выявили максимальное с середины марта количество больных коронавирусом

В России за сутки выявили 9 977 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 14 марта, сообщает ТАСС.

В Тюменской области за сутки подтвердился 51 новый случай, всего с начала пандемии зарегистрировано 37 199. Выздоровели 47 человек, за весь период - 35 668. 11 пациентов находятся на ИВЛ, 7289 человек остаются под медицинским наблюдением.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерло с начала пандемии от коронавируса 600 жителей региона.