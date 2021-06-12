В Москве из-за коронавируса выходные продлили до 20 июня

За последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса в Москве резко осложнилась. Чтобы приостановить рост заболеваемости, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня, сообщает Оперштаб Москвы.

В связи с эпидемиологической обстановкой с 13 июня работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку, минимизировать очное присутствие работников, стимулировать вакцинацию.

С 15 по 19 июня для организаций и ИП устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента РФ.