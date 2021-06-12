В Москве вновь открывают ковидные койки и закрывают на ночь общепит

Количество вновь выявленных заболевших ковидом в Москве подскочило до пиковых значений прошлого года. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. В связи с этим в столице снова перепрофилируют тысячи коек в городских стационарах и вводят ограничительные меры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В частности, изменения касаются работы торговых центров, предприятий общепита и парков. С 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фудкортов, работающих в торговых центрах и подобных организациях.

Ресторанам, барам, кафе, а также ночным клубам, караоке, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. При этом обслуживание на вынос разрешено.

В крупных городских парках и на природных территориях закрываются аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие развлекательные объекты. Прогулки горожан в парках не запрещены.